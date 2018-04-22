Стали известны составы «Ювентуса» и «Наполи» на матч 34-го тура чемпионата Италии. В атаке туринцев выйдет бывший форвард неаполитанского клуба Гонсало Игуаин. В турнирной таблице клубы занимают два первых места, «Юве» опережает «Наполи» на 4 очка.
"Ювентус": Буффон — Хеведес, Кьеллини, Бенатиа, Асамоа — Пьянич, Хедира, Матюиди — Игуаин, Дибала, Дуглас Коста.
"Наполи": Пепе Рейна — Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй — Аллан, Хамшик, Жоржинью — Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Матч «Ювентус» — «Наполи» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.