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«Ювентус» — «Наполи». Игуаин играет против бывшего клуба с первых минут
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«Ювентус» — «Наполи». Игуаин играет против бывшего клуба с первых минут 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны составы «Ювентуса» и «Наполи» на матч 34-го тура чемпионата Италии. В атаке туринцев выйдет бывший форвард неаполитанского клуба Гонсало Игуаин. В турнирной таблице клубы занимают два первых места, «Юве» опережает «Наполи» на 4 очка.
"Ювентус": Буффон — Хеведес, Кьеллини, Бенатиа, Асамоа — Пьянич, Хедира, Матюиди — Игуаин, Дибала, Дуглас Коста.
"Наполи": Пепе Рейна — Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй — Аллан, Хамшик, Жоржинью — Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Матч «Ювентус» — «Наполи» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.
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