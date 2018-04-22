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Видео с «сошедшей с ума» молодой мамой продолжает набирать популярность
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Видео с «сошедшей с ума» молодой мамой продолжает набирать популярность 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В течение недели ролик посмотрели около 10 миллионов человек.
Молодой папа из штата Флорида Алан Родригес поделился с интернет-пользователями забавным видео, на кадрах которого его девушка Аллигса сидит в кресле с трехмесячной дочкой на руках и при этом продолжает покачивать пустую детскую кроватку.
Девушка обратила внимание на нелогичность своих действий только после того, как Алан Родригес задал ей вопрос «Что делаешь?».
— Мама моей малышки в итоге сошла с ума, — написал под видео молодой папа, поставив ироничный хэштег #sendhelp (вышлите помощь).
В течение недели ролик только на Facebook посмотрели около 10 миллионов человек, которые поставили более 65 тысяч лайков.
Такая популярность объясняется тем, что многие родители узнали в этих кадрах себя.
— Раньше я качалась взад-вперед, как будто я все еще держал своего ребенка, даже если он уже спал в своей кроватке, инстинкт! — поделилась одна из подписчиц.
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