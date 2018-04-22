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Муса: счастлив своему первому голу за ЦСКА на «ВЭБ Арене»
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Муса: счастлив своему первому голу за ЦСКА на «ВЭБ Арене» 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса прокомментировал свой дубль в ворота «Крансодара» (2:1) в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Нигерийский футболист, который выступает за «армейцев» на правах аренды, впервые забил гол на домашнем стадионе клуба «ВЭБ Арена».
«Если выбирать между моими голами, то первый для меня, конечно, счастливый. Я ведь ещё прежде ни разу не забивал на этом стадионе. Да и с точки зрения результата именно первый гол стал переломным. После этой победы наши шансы финишировать в чемпионате высоко увеличились, и я счастлив», — сказал Муса в эфире программы «После футбола».
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