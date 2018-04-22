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Хосеп Гвардьола: «Чемпионат выигран, сейчас время рекордов»
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Хосеп Гвардьола: «Чемпионат выигран, сейчас время рекордов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подчеркнул, что его команда не потеряла мотивацию после досрочной победы в чемпионате Англии. «Ман Сити» в сегодняшней встрече 34-го тура разгромил «Суонси» — 5:0.
— В футболе всегда нужно прогрессировать, — цитирует BBC Гвардьолу. — Погоня за рекордами помогает футболистам оставаться в тонусе. Чемпионат выигран, сейчас время рекордов.
Если начать думать: «Ну все, мы чемпионы, дело сделано», невозможно играть так, как мы сегодня сыграли. На прошлой неделе мы говорили об этом с игроками. Если мы прибавим, это пойдет нам на пользу в следующем сезоне.
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