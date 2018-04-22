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Сергей Федоров: «ЦСКА закрепит этот опыт в самом хорошем смысле слова»
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Сергей Федоров: «ЦСКА закрепит этот опыт в самом хорошем смысле слова» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Член наблюдательного совета ЦСКА, известный в прошлом нападающий сборной России Сергей Федоров после поражения от «Ак Барса» (0:1, 1-4 в серии) отметил, что армейцы будут использовать полученный опыт. По его словам, победил сильнейший.
— Если бы ЦСКА в таком ключе провел всю серию, то результат мог быть другим?
— Если бы да кабы, то, наверное, да. Но этого не случилось. Опыт — дело наживное. Мы используем полученные знания в правильном направлении. Закрепим этот опыт в самом хорошем смысле слова. Я рад за ребят, особенно молодых. Сильнейший победил, но для нас это все равно праздник.
— Два года назад в финале ЦСКА был ближе к победе, чем сейчас.
— Хорошо.
— Вы стали первым русским, получившим звание самого ценного игрока плей-офф в НХЛ, сегодня нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо стал первым иностранцем, которому эта награда досталась в КХЛ.
— Молодец. Поздравляю его. С такими габаритами стать лучшим игроком очень нелегко. Это почетно и очень сложно. Азеведо — большая часть «Ак Барса».
— Он в детстве болел за «Детройт», а любимым игроком считал вашего партнера Стива Айзермана. Он чем-то похож на него?
— Насчет того, похож Азеведо чем-то на Айзермана, судить вам. Но Джастин — кубковый игрок, хоккеист больших событий. В этом сомнений у меня нет. (Игорь ЕРОНКО)
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