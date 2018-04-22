Степанов: Билялетдинов опять всем доказал, что его нельзя списывать со счетов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов поздравил казанский «Ак Барс» с победой в Кубке Гагарина-2018.

«Поздравляю «Ак Барс» и Зинэтулу Хайдаровича. Он опять всем доказал, что его нельзя списывать со счетов. Поздравляю Казань, она долго к этому шла. Для неё это не первый финал, и вот, наконец-то получилось. Я знаю, как там работают люди и как ответственно ко всему подходят.