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Кормящий папа: Сергей Лазарев показал архивные видео сына Никиты
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Кормящий папа: Сергей Лазарев показал архивные видео сына Никиты 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Cергей Лазарев выступил в «Олимпийском» в рамках своего концертного шоу «N», посвященного его сыну Никите. Во время исполнения трогательной песни на большом экране были показаны архивные видео с малышом. В роликах Сергей кормит сына из бутылочки, Никита играет с собакой и сосет соску.
При подготовке к шоу Сергея Ладарева явно вдохновлял не только сын, но и сериал «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли об американском кардинале Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским Пием XIII. Сергей вышел на сцену в облачении Папы Римского, а видео и фото в этом костюме в Instagram отметил хэштегом «молодойпапа».
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Фото:Instagram, Global Look Press
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