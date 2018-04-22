Кормящий папа: Сергей Лазарев показал архивные видео сына Никиты 

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Финал шоу «Голос. Дети»: участник какого наставника стал лучшим в пятом сезоне проекта

Снова спортсмен? Ольга Бузова открыто флиртует с хоккеистом Александром Радуловым и поет с ним свои песни