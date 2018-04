Сергей Лазарев объяснил, почему не взял сына на премьеру своего шоу

Сергей Лазарев представил свое «Nовое шоу» на прошлой неделе в СК «Олимпийский». Множество спецэффектов и необычных задумок поразили поклонников артиста. Тем временем, зрители очень ждали, что на сцену выйдет сын певца Никита, которому и посвящены «Nовое шоу» и очередной гастрольный тур. Однако, Сергей Лазарев не взял мальчика на выступление. Зато его мама и племянница Алина в зрительном заде были.

Я бы волновался вдвойне, если бы Никита был в зале. Я и так переживаю за него всегда!

объяснил Сергей Лазарев.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 25 Янв 2018 в 10:52 PST Возможно, в 3,5 года ребенку и правда рано посещать настолько масштабные мероприятия. Зато во время концерта Сергей Лазарев показал поклонникам уникальные архивные видеоролики с участием маленького сына. На одних кадрах артист кормит ребенка из бутылочки, на других малыш увлеченно играет с собакой, учится ползать и делает первые шаги.

Никита с первого дня жизни живет со мной, я его воспитываю. А в песне, посвященной сыну, решил поделиться личным архивом, показать, как он рос, развивался, делал первые шаги,

отметил артист.

Певец не уточнил, с кем остался мальчик на время шоу. Зато рассказал, почему в одном из номеров появился на сцене в образе Папы Римского.

Шоу посвящено моему сыну Никите, поэтому в нем много символов, ассоциаций на эту тему. Молодой папа — это такая игра слов. Я понимал, что буду открывать концерт песней You Are The Only One. Ее можно трактовать по-разному, в том числе как обращение к кому-то свыше. Тут нет той серьезности, которую надо искать — я никем себя не провозглашал. Это определенная роль, образ, который, надеюсь, никого не обидел, потому что такого умысла у меня ни в коем случае не было,

поведал артист.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 20 Апр 2018 в 10:16 PDT Кстати, сын Сергея Лазарева, пока не изъявлял желания пойти по стопам отца. Зато он уже неплохо говорит на русском, английском, считает, читает, играет в футбол.

Я им очень горжусь,

уверенно говорит певец.

Отметим, впервые лицо мальчика Сергей показал 31 декабря в преддверии Нового года на своей странице в Instagram. До этого момента певцу даже иногда приходилось снимать номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы Никита мог навещать папу во время гастролей. Теперь же семье живется гораздо спокойнее. Напомним, в декабре 2016 года выяснилось, что Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына. Оказывается, артист успел стать отцом еще в 2014 году. По имеющимся сведениям, 33-летний певец ни разу не связывал себя узами брака. С 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с популярной телеведущей Лерой Кудрявцевой . В 2015 году в одном из интервью певец намекнул, что состоит в отношениях с девушкой из «околомузыкальной сферы». Больше ничего о матери ребенка не сообщается. Также есть версия, что Сергей Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. По крайней мере, так утверждает его коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров

Я узнал о том, что у него родился сын, когда это случилось. И тоже от суррогатной матери,

— заявил Киркоров в телепередаче «Секрет на миллион». Фото: Instagram / @lazarevsergey