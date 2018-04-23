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Сергей Лазарев показал уникальные архивные видео с маленьким сыном
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Сергей Лазарев показал уникальные архивные видео с маленьким сыном 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Известный исполнитель Сергей Лазарев 2,5 года скрывал, что стал отцом. Но после того, как папарацци «поймали» артиста с наследником и тайное стало явным, певец стал все чаще делиться с публикой фотографиями и видеороликами с юным Никитой. И даже посвятил ему свой гастрольный тур! А на днях, во время своего концерта в Москве, Сергей Лазарев решил показать поклонникам уникальные архивные видеоролики с участием маленького сына. На одних кадрах артист кормит ребенка из бутылочки, на других малыш увлеченно играет с собакой, учится ползать и делает первые шаги. Публикация от Полина Бородина (@pborodina123) 22 Апр 2018 в 10:27 PDT  Публикация от A L E X A N D R A, 22🍒 (@alexaeae) 19 Апр 2018 в 2:59 PDT  Подведя итоги концерта, Сергей Лазарев поблагодарил свою команду, фан-клуб, друзей, коллег и, конечно же, маленького сына:
Спасибо моему сыну Никите — это все о нем и для него! Он главный мой вдохновитель!
эмоционально написал артист в личном блоге.
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 20 Апр 2018 в 10:16 PDT
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