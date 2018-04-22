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Отец Кузяева: «С детства учил его: получил мяч у штрафной — развернись и пробей»
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Отец Кузяева: «С детства учил его: получил мяч у штрафной — развернись и пробей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер эстонской «Нарвы-транс» Адъям Кузяев, отец и агент полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, в интервью «СЭ» прокомментировал игру своего сына, который оформил дубль в матче с «Арсеналом» (3:3). По словам Кузяева-старшего, первый мяч сын забил так, как он его учил.
— Далер сейчас играет на уколах?
— Болевые ощущения остались, но он готов играть. Небольшой синяк остался еще.
— После травм Кокорина и Мамманы он не боится усугубить повреждение и пропустить ЧМ-2018?
— Нет, такого с ним не бывает. У Далера есть одна черта — если выходит на поле, то играет и забывает обо всем. Нельзя ничего бояться, ведь если боишься, то так и получается. Получил неприятное повреждение в Ростове — серьезная опухлость, синяк сумасшедший, надрывы небольшие, но потихоньку все это заживает. Но это одна из самых частых травм у футболистов — голеностопа.
— Ожидали дубля в Туле?
— Честно говоря, я с детства его учил всегда обострять игру, искать вертикаль. Помню, он был маленьким, а я ему говорил: получил мяч у штрафной — развернись на месте и пробей. Так он и сделал, когда забивал первый. И в моменте со вторым голом не испугался, пошел до конца.
— Манчини закрывает Далером любые позиции в центре поля. Вы знаете с какой задачей он выходит на поле?
— Если нужно Манчини, то Далер выходит и справа, и слева. И вингера играл. Это совершенно нормально. Единственный минус — в прошлом году он был номинирован как один из лучших опорных полузащитников. В этом сезоне это сделать не получится, потому что на этой позиции почти не выступает (смеется). Общался с сыном — он и с фланга готов играть, где можно обострять, и в опорной зоне, раз так надо. Проблем нет.
— Далер раскрылся при Манчини — можно назвать его одним из светлых пятен в карьере итальянца в «Зените»?
— Сложный философский вопрос. Еще ничего неясно с будущим — лучше не бежать вперед паровоза. Но то, что Далер благодарен Манчини за предоставленный шанс, — это точно. Однако сын раскрылся не сейчас в «Зените», а в прошлом году в «Тереке». Он показывал очень хороший футбол, просто команда меньше на виду. В Петербурге партнеры уровнем повыше, требования и задачи посерьезнее. Далер попал в клуб, который подошел ему для дальнейшего роста. Тренерский штаб, коллектив — его отлично приняли и поддержали. (Игорь НОВИКОВ)
Арсенал Т — Зенит
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