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Посетители зоопарка сняли на видео прогулку единственного в России гигантского муравьеда
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Посетители зоопарка сняли на видео прогулку единственного в России гигантского муравьеда 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Длина тел этих животных от кончика носа до кончика хвоста может превышать два метра.
В объективы камер посетителей Калининградского зоопарка попала прогулка единственного в России гигантского муравьеда по кличке Лектор.
На кадрах видно, как Лектор с осторожностью покидает вольер, гуляет по территории и принюхивается.
СПРАВКА «ВМ»
Гигантские муравьеды преимущественно обитают в Южной Америке. Длина их тел может достигать 110-130 сантиметров, а масса — до 40 килограмм. Общая длина тела от носа до хвоста может превышать два метра.
Муравьеды этого вида являются редкими, и поэтому занесены в Международную Красную Книгу.
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