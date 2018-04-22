Витиньо: рана немного кровоточит и побаливает, но чувствую себя нормально 

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о своём самочувствии после столкновения с защитником «Краснодара» Андреасом Гранквистом в домашнем победном матче 27-го тура РФПЛ (2:1). Капитан южан в попытке сыграть в мяч попал бразильцу ногой в голову, а поскольку все замены «армейцами» уже были сделаны, после оказания медицинской помощи бразилец вернулся на поле и доиграл матч до конца.
«Удар пришёлся над глазом. Получил рассечение. Врачи оперативно наложили швы и повязку на голову. Сейчас рана немного кровоточит, побаливает, но в целом чувствую себя нормально», — сказал Витиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.