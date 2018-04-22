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Данис Зарипов: чем больше выигрываешь, тем больше хочется
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Данис Зарипов: чем больше выигрываешь, тем больше хочется 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал свой очередной трофей. 37-летний нападающий выиграл пятый Кубок при 10 разыгрываемых. Ранее казанский «Ак Барс» в финальной серии до четырех побед выиграл у московского ЦСКА с общим счетом 4:1.
"Не хочу сравнивать чемпионства и говорить, что эта золотая медаль мне дороже предыдущих, — заявил Зарипов, которого цитирует ТАСС. — Намерен ли улучшить свой рекорд чемпионств? Чем больше выигрываешь, тем больше хочется, поэтому я обязательно буду выходить на лед и в следующем сезоне".
За всю историю КХЛ было разыграно 10 Кубков Гагарина. ПОЛОВИНУ из них завоевал Данис Зарипов! pic.twitter.com/82y0xC5JD6
— КХЛ (@khl) 22 апреля 2018 г.
Зарипов дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с магнитогорским «Металлургом» (в 2014 и 2016 годах) и в третий раз стал обладателем трофея в составе «Ак Барса» (2009, 2010, 2018).
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