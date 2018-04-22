Геркус рассказал, что может помешать «Локомотиву» выиграть чемпионат России по футболу

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что может помешать железнодорожникам одержать победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) по итогам сезона-2017/18. «Мы не смотрим на соперников, помешать нам можем только мы сами. Всё в наших руках. Если мы всё выиграем, то, не глядя ни на кого, добьемся положительного результата», — приводит слова Геркуса РИА Новости Он отметил, что весной команда дома играет хуже, чем на выезде. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Подопечные Юрия Сёмина опережают идущий на второй строчке ЦСКА на шесть баллов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата РФПЛ сезона-2017/18.