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Геркус рассказал, что может помешать «Локомотиву» выиграть чемпионат России по футболу
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Геркус рассказал, что может помешать «Локомотиву» выиграть чемпионат России по футболу 

RT на русском 1 час назад
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что может помешать железнодорожникам одержать победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) по итогам сезона-2017/18.
«Мы не смотрим на соперников, помешать нам можем только мы сами. Всё в наших руках. Если мы всё выиграем, то, не глядя ни на кого, добьемся положительного результата», — приводит слова Геркуса РИА Новости.
Он отметил, что весной команда дома играет хуже, чем на выезде.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Подопечные Юрия Сёмина опережают идущий на второй строчке ЦСКА на шесть баллов.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата РФПЛ сезона-2017/18.
RT на русском: последние новости
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