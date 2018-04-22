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Роналдиньо: «Погба надо уважать решения Моуринью»
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Роналдиньо: «Погба надо уважать решения Моуринью» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо не считает, что ситуация с Полем Погба в ”Манчестер Юнайтед” похожа на собственный случай бразильца в «ПСЖ». Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью зачастую оставляет звездного Погба в запасе, как с Роналдиньо в «ПСЖ» поступал Луис Фернандес.
"Это разные случае. Когда Моуринью говорит тебе, что ты останешься на лавке, это решение надо уважать. А в случае Фернандеса уважения меньше из-за разницы между ними двумя.
Я думаю, Поль может многому научиться у Моуринью, одного из лучших тренеров мира. Тренера с таким числом титулов и объемом знаний нужно уважать. В моем случае все было не так", — цитирует Роналдиньо RMC Sport.
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