Роналдиньо: «Погба надо уважать решения Моуринью»

"Это разные случае. Когда Моуринью говорит тебе, что ты останешься на лавке, это решение надо уважать. А в случае Фернандеса уважения меньше из-за разницы между ними двумя.

Я думаю, Поль может многому научиться у Моуринью, одного из лучших тренеров мира. Тренера с таким числом титулов и объемом знаний нужно уважать. В моем случае все было не так", — цитирует Роналдиньо RMC Sport.