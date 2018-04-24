СМИ: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» готовы предложить контракт Иньесте

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» готовы летом предложить контракт полузащитнику и капитану «Барселоны» Андресу Иньесте , сообщает As. Ранее 33-летний хавбек сказал, что определится со своим будущим в каталонской команде до 29 апреля.

Издание утверждает, что ветеран сине-гранатовых не принял решения о том, продолжит ли он выступать за «Барселону» из-за интереса со стороны европейских топ-клубов. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах Иньесты заинтересованы сразу три клуба из чемпионата Китая — «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай Шэньхуа» и «Чунцин Лифань».

Отметим, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу после победы в финале Кубка Испании над «Севильей» (5:0) сказал, что Иньеста может сам решить, когда ему завершить карьеру в каталонском клубе.