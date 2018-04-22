Неманья Пейчинович: Чемпионат очень тяжелый. Все команды теряют очки

— Показалось, что на поле было больше борьбы, чем, собственно, футбола. — Мы знали, что соперник будет много обороняться. Порой в обороне они держали по 10-11 игроков. Так мы играем второй матч подряд. Это тяжело.

— Почему «Локомотив» не научился взламывать такую насыщенную оборону? — В конце чемпионата все отчаянно борются за очки. Мы тоже хотим их набирать. Обычно мы используем свои моменты, но сегодня не получилось.

— Давит, что отрыв от конкурентов тает? — Мы не проигрываем — это уже хорошо. Другие команды тоже теряют очки. Чемпионат тяжелый для всех.

— Как Юрий Семин вел себя в раздевалке? Был очень эмоционален? — Ничего нового наш главный тренер не сказал. Настраиваемся на следующие игры.

— У вас к судейству есть вопросы? — Без комментариев.