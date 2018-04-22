Ещё
Неманья Пейчинович: Чемпионат очень тяжелый. Все команды теряют очки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неманья Пейчинович: Чемпионат очень тяжелый. Все команды теряют очки 

Советский спорт 1 час назад
— Показалось, что на поле было больше борьбы, чем, собственно, футбола. — Мы знали, что соперник будет много обороняться. Порой в обороне они держали по 10-11 игроков. Так мы играем второй матч подряд. Это тяжело.
— Почему «Локомотив» не научился взламывать такую насыщенную оборону? — В конце чемпионата все отчаянно борются за очки. Мы тоже хотим их набирать. Обычно мы используем свои моменты, но сегодня не получилось.
— Давит, что отрыв от конкурентов тает? — Мы не проигрываем — это уже хорошо. Другие команды тоже теряют очки. Чемпионат тяжелый для всех.
— Как Юрий Семин вел себя в раздевалке? Был очень эмоционален? — Ничего нового наш главный тренер не сказал. Настраиваемся на следующие игры.
— У вас к судейству есть вопросы? — Без комментариев.
Советский спорт: последние новости
Эмиль Гарипов: Победила вся Казань! Мельникова и Нагорный стали победителями чемпионата России в двух упражнениях Владимир Пономарев: ЦСКА еще составит конкуренцию "Спартаку" в борьбе за серебро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё71
Винер жестко обошлась с Мамун32
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»2
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение