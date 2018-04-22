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Эмиль Гарипов: Победила вся Казань!
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Эмиль Гарипов: Победила вся Казань! 

Советский спорт 18 минут назад
Эмиль, вы показали блестящую игру в воротах в финале Кубка Гагарина. По ходу сезона не всегда удавалось быть на высоте. Некоторые эксперты иногда критиковали вас… — Я не стараюсь не читать, то, что пишут. Как говорят русские: «Пути Господни неисповедимы»… На все воля Всевышнего. В финале получилось все у нашей команды. Победили не только мы, победила вся Казань!
— Эмоции бушуют? — Нет. Скорее я чувствую успокоение. Все закончилось, и я наконец-то отдохну морально.
— Сегодняшний матч с точки зрения психологии очень сложный. ЦСКА владел инициативой два периода… — В финале такие игры случаются. Нужно быть просто готовым к этому.
— В начале сезона вы говорили, что Коскинен пропустил три шайбы, но в итоге стал чемпионом. Это стало пророчеством… — Я всегда ставлю максимальные цели, а как получится — на все воля Всевышнего.
— Такой резкий скачок в конце сезона — результат особых тренировок? — Ничего особенного не делал. Тренировался, как обычно.
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