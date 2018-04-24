Вратарь «Коламбуса» Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала номинантов на «Кинг Клэнси Трофи».

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Приз вручается игроку, являющемуся примером для партнёров на льду и вне его и принимающему активное участие в общественной жизни. От каждого клуба НХЛ, кроме «Ванкувер Кэнакс», был выбран один кандидат.

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский номинирован от своей команды.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» и выйти в четвертьфинал плей-офф НХЛ.