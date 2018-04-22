Мацей Рыбус: Все команды бьются и хотят помешать нам стать чемпионами

— Сильно расстроились? — Да, не получается немного игра в атаке. В предыдущем матче с «Ахматом» у нас было много моментов. Сегодня мы создали их меньше. Лидер, конечно, должен забивать. Но все в наших руках, ногах и головах. Мы продолжаем лидировать.

— Игроки знают, сколько очков нужно для завоевания золотых медалей? — Мы смотрим и настраиваемся только на ближайшую игру.

— Юрий Павлович в раздевалке сильно ругался? — Он не был раздражен. Конечно, все расстроены, ведь многие думали, что мы легко возьмем три очка. Но все команды бьются и хотят помешать нам стать чемпионами.

— Сейчас напряжение возрастает? — Не сказал бы так. Думаю, две предстоящие игры в «Краснодаром» и «Зенитом» мы постараемся провести лучше. Мы же хорошо играем в контратаках, что и показали игры с этими командами в первом круге. Возможно даже легче будет забить.

— Игру «Спартака» будете смотреть? — Я сейчас улетаю в Польшу. А когда они играют?

— Вечером. — Постараюсь посмотреть.