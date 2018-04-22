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Гэри Невилл: «Арсеналу» идеально подходит Симеоне"
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Гэри Невилл: «Арсеналу» идеально подходит Симеоне" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный эксперт Гэри Невилл скептически относится к приглашению Луиса Энрике в «Арсенал». По его мнению, «канонирам» больше подойдет Диего Симеоне. Ранее было объявлено об уходе Арсена Венгера после 22 лет работы в лондонском клубе.
— Будем честными, у «Арсенала» для победы в премьер-лиге есть только два варианта, — приводит Sky слова Невилла. — Нанять тренера, который будет прыгать выше головы или начать тратить на уровне «Манчестер Сити» и "Манчестер Юнайтед". Второе маловероятно.
Луис Энрике — замечательный специалист, который много чего выиграл. Но насколько он подходит «Арсеналу»? Думаю, «канонирам» идеально подходит Диего Симеоне. На протяжении многих сезонов он бросает вызов "Реалу " и «Барселоне» в команде с непоставимым бюджетом. Симеоне — победитель, боец, он изменит менталитет «Арсенала». Венгер уходит уже 18 месяцев, не верю, что у «Арсенала» нет плана. Если у них есть амбиции, то им нужен особый тренер.
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