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Александр Шарыченков: Второй Кубок Гагарина — это нечто
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Александр Шарыченков: Второй Кубок Гагарина — это нечто 

Советский спорт 1 час назад
Начинал он его в московском «Динамо». Затем отправился в «Югру» и наконец-то попал «Ак Барс», с которым взял свой второй Кубок Гагарина
Александр, какие эмоции сейчас испытываете? — Чувствую счастье в душе. Выиграть Кубок — это нечто. Хоть и получалось это уже. Но думаю, что каждый последующий раз будет ещё приятней.
— Ваш бывший клуб «Югру» исключили из КХЛ… — Могу сказать точно, что мне «Югра» дала большой толчок в карьере. Именно там я начал много играть. Жаль, что ее понизили в лиге. Но думаю, что Ханты-Мансийск ещё вернётся. Главное — результат показывать.
— В «Ак Барсе» тренировки вратарей отличаются от тех, что были у вас ранее? — Конечно. У каждого тренера свой подход. Но я влился. Вовремя предсезонки буду усиленно готовиться.
— Первый вратарь сейчас Эмиль Гарипов. Как вам ваш партнёр по амплуа? — Эмиль — прекрасный человек. Мы хорошо общаемся на льду и вне льда. Мы делаем одно дело. Главное, чтобы команда выигрывала. Поэтому никаких обид между нами нет.
— Но спорт — это всегда конкуренция! — Надо просто максимально хорошо использовать своё игровое время. Помогать команде. И тогда твой прогресс заметят.
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