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Должен ли был Лапочкин удалять Гранквиста?
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Должен ли был Лапочкин удалять Гранквиста? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Самый резонансный и спорный судейский эпизод 27-го тура РФПЛ случился в матче претендентов на путёвку в Лигу чемпионов.
Что случилось?
ЦСКА «горел» на своём поле «Краснодару» — 0:1, когда Виктор Гончаренко стал предпринимать активные попытки спасти игру при помощи замен. За какую-то десятиминутку со скамейки поднялись и отправились на поле Витиньо, Щенников и Натхо. Первый и стал одним из главных действующих лиц драматичной концовки.
Меньше четверти часа потребовалось нападающему красно-синих, чтобы принять участие в результативной атаке. После его передачи Муса оказался на убойной позиции и с двух попыток отправил-таки мяч в сетку. А на 78-й минуте Витиньо крепко досталось от капитана южан. В попытке достать верховой мяч Андреас Гранквист попал ногой в голову форварду — прямо шипами в лицо. Со стороны столкновение выглядело жутко. Только на рефери из Петербурга Сергея Лапочкина оно почему-то не произвело сильного впечатления. Судья даже штрафного не назначил, не говоря уже о предупреждении и остановил игру, только когда увидел, что пострадавший не в состоянии самостоятельно подняться на ноги.
Матч Витиньо всё-таки доиграл, но чего ему это стоило, знает только сам игрок. Все замены к тому времени Гончаренко уже использовал…
Из первых уст  Витиньо: — Удар пришёлся над глазом. Получил рассечение. Врачи оперативно наложили швы и повязку на голову. Сейчас рана немного кровоточит, побаливает, но в целом чувствую себя нормально.
Гранквист: — Витиньо просто не повезло. Я не видел его, смотрел на мяч и пытался по нему попасть. Всего лишь неудачный момент.
Мнение специалиста
Валерий Непомнящий (известный российский тренер): — Удивительно, как можно не обратить внимание на эпизод, когда Гранквист ударил Витиньо. Даже если бы не было касания головы, всё равно была опасная игра со стороны футболиста «Краснодара». Мне кажется, уже постфактум, посмотрев на состояние игроков, судья имеет право вынести наказание. Я за то, чтобы как можно скорее в нашем футболе появились видеоповторы.
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