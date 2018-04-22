Должен ли был Лапочкин удалять Гранквиста?

Самый резонансный и спорный судейский эпизод 27-го тура РФПЛ случился в матче претендентов на путёвку в Лигу чемпионов.

Что случилось?

ЦСКА «горел» на своём поле «Краснодару» — 0:1, когда Виктор Гончаренко стал предпринимать активные попытки спасти игру при помощи замен. За какую-то десятиминутку со скамейки поднялись и отправились на поле Витиньо, Щенников и Натхо. Первый и стал одним из главных действующих лиц драматичной концовки.

Меньше четверти часа потребовалось нападающему красно-синих, чтобы принять участие в результативной атаке. После его передачи Муса оказался на убойной позиции и с двух попыток отправил-таки мяч в сетку. А на 78-й минуте Витиньо крепко досталось от капитана южан. В попытке достать верховой мяч Андреас Гранквист попал ногой в голову форварду — прямо шипами в лицо. Со стороны столкновение выглядело жутко. Только на рефери из Петербурга Сергея Лапочкина оно почему-то не произвело сильного впечатления. Судья даже штрафного не назначил, не говоря уже о предупреждении и остановил игру, только когда увидел, что пострадавший не в состоянии самостоятельно подняться на ноги.

Матч Витиньо всё-таки доиграл, но чего ему это стоило, знает только сам игрок. Все замены к тому времени Гончаренко уже использовал…

Из первых уст Витиньо: — Удар пришёлся над глазом. Получил рассечение. Врачи оперативно наложили швы и повязку на голову. Сейчас рана немного кровоточит, побаливает, но в целом чувствую себя нормально.

Гранквист: — Витиньо просто не повезло. Я не видел его, смотрел на мяч и пытался по нему попасть. Всего лишь неудачный момент.

Мнение специалиста