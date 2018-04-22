В Истре прошел турнир любительского футбола «Кубок Новой Риги»

В футбольном турнире в Истре приняли участие депутаты региона, члены правительства, а также бывшие профессиональные футболисты, сообщил телеканал «360».

В турнире участвовало шесть команд, для большинства из них мероприятие стало традиционным. Игра длится два тайма по 15 минут. И этого времени вполне хватает для того, чтобы определить фаворитов. По регламенту соревнований на поле запрещено выходить в бутсах и использовать подкаты. Еще одно ограничение — в команде присутствует не более одного бывшего профессионального футболиста.

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Сегодня в турнире принимают участие и наши прославленные звезды: и Юран, и Легков, также депутаты региона, члены правительства. Это массовый спорт, сегодня здесь многие могут сыграть в любимую игру

— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.