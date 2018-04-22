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В Истре прошел турнир любительского футбола «Кубок Новой Риги»
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В Истре прошел турнир любительского футбола «Кубок Новой Риги» 

360tv.ru 1 час назад
В футбольном турнире в Истре приняли участие депутаты региона, члены правительства, а также бывшие профессиональные футболисты, сообщил телеканал «360».
В турнире участвовало шесть команд, для большинства из них мероприятие стало традиционным. Игра длится два тайма по 15 минут. И этого времени вполне хватает для того, чтобы определить фаворитов. По регламенту соревнований на поле запрещено выходить в бутсах и использовать подкаты. Еще одно ограничение — в команде присутствует не более одного бывшего профессионального футболиста.
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Сегодня в турнире принимают участие и наши прославленные звезды: и Юран, и Легков, также депутаты региона, члены правительства. Это массовый спорт, сегодня здесь многие могут сыграть в любимую игру
— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
В этом сезоне первое место в турнире завоевала местная команда «Миллениум». А серебряными призерами стали игроки из правительства Московской области. В финале они уступили фаворитам со счетом 3:2.
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