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Артем Лукоянов: Кубки только через синяки и ушибы и выигрываются
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Артем Лукоянов: Кубки только через синяки и ушибы и выигрываются 

Советский спорт 1 час назад
— Сейчас сильная усталость, хочется просто порадоваться победе. потом уже буде видно как и куда повезу кубок. Конечно, хочу привезти Кубок Гагарина в родной Альметьевск. Вместе с Васей Токрановым. Там болельщики тоже наверняка болели за «Ак Барс». Вообще, хочется отметить, что эта победа не только Казани, но и Татарстана в целом. Поэтому всех поздравляю, большое спасибо, что за нас переживали.
— Вы весь плей-офф много пластались под шайбу, один из лучших игроков по принятым на себя броскам. Много ушибов и синяков осталось? — Это все ради победы. Кубки только с этими ушибами и синяками и выигрываются. Иначе, если будешь сачковать, никаких кубков и не завоюешь.
— В какой момент поверили, что стали чемпионами? — Только после финальной сирены. После нашей заброшенной шайбы время тянулось, мне показалось мы период играли больше часа. Поэтому по ощущениям со льда сегодняшняя игра была самой длинной в серии.
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