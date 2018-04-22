Артем Лукоянов: Кубки только через синяки и ушибы и выигрываются

— Сейчас сильная усталость, хочется просто порадоваться победе. потом уже буде видно как и куда повезу кубок. Конечно, хочу привезти Кубок Гагарина в родной Альметьевск. Вместе с Васей Токрановым. Там болельщики тоже наверняка болели за «Ак Барс». Вообще, хочется отметить, что эта победа не только Казани, но и Татарстана в целом. Поэтому всех поздравляю, большое спасибо, что за нас переживали.

— Вы весь плей-офф много пластались под шайбу, один из лучших игроков по принятым на себя броскам. Много ушибов и синяков осталось? — Это все ради победы. Кубки только с этими ушибами и синяками и выигрываются. Иначе, если будешь сачковать, никаких кубков и не завоюешь.

— В какой момент поверили, что стали чемпионами? — Только после финальной сирены. После нашей заброшенной шайбы время тянулось, мне показалось мы период играли больше часа. Поэтому по ощущениям со льда сегодняшняя игра была самой длинной в серии.