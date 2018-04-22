Алексей Потапов: Теперь привезу Кубок Гагарина на Проспект Гагарина

— Эмоции непередаваемые. Для меня это первый финал в карьере. И сразу победа. Хотелось бы выразить благодарность тренерскому штабу, болельщикам, партнёрам по команде. Я пришёл по ходу сезона — меня здесь отлично приняли. Также передаю огромный привет Нижнему Новгороду. Я мечтал привезти Кубок Гагарина на Проспект Гагарина. И теперь я его туда привезу.

— Ваша команда сегодня особенно долго выходила на раскатку — даже ЦСКА вас пришлось ждать…

— Мы просто общались между собой. До мурашек. Вызывали адреналин, глядя друг другу в глаза. За 10 минут до выхода на лёд у нас играла одна мелодия. Даже не знаю какая, просто очень ритмичная. И просто молча каждый начинал хлопать по цепочке. Это было очень круто — аж до мурашек. Я смотрел на свои руки — волосы на них стояли дыбом.

— Чья речь партнёров по команде запомнилась особенно перед решающим матчем?

— Конечно же, Даниса Зарипова . Со стороны это кажется небольшой нюанс, но на самом деле его речь сильно повлияла на команду. Он сказал нам: «Ребят, сейчас или потом, но будет очень тяжело, поэтому ни шагу назад — только вперёд».

— Много у вас примет было в этом финале перед выходом на лёд?

— Много, это очень тонкая грань. Это и шнурок завязать на коньке. Это и придти на разминку после определённого парня. Это и банан взять только половинку и не больше. Идёт тонкая нить, которую если разорвать, серия может перевернуться с ног на голову.

— Казань теперь тоже ваш родной город?

— Это, действительно, теперь мой второй дом. Огромное спасибо Татарстану за то, как меня приняли.