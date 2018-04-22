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Данис Зарипов: «Пять Кубков Гагарина — не предел»
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Данис Зарипов: «Пять Кубков Гагарина — не предел» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что не собирается завершать карьеру и хочет побороться еще за один Кубок Гагарина. Напомним, что казанцы выиграли финальную серию с ЦСКА 4-1 и стали трехкратными обладателями Кубка. Для Зарипова — это пятый трофей в КХЛ.
— Пять «чашек» есть (Речь о Кубках Гагарина — прим. «СЭ»). Когда сервиз полноценный соберете?
— Пять — это не предел. Места еще есть. Буду продолжать работать — насколько хватит сил. А там уже посмотрим по окончанию карьеры — какого размера будет сервиз. Может, и нестандартный, не из шести.
— Говорят, что «не пыхти» (на несколько резких вопросов о том, почему Зарипова нет в составе, Билялетдинов ответил журналисту на пресс-конференции: «Че ты пыхтишь?» — прим. «СЭ») — это была ваша идея. Но в состав вас вернули.
— Это кто такое сказал? На самом деле я видел, что произошло на пресс-конференции. Так — пошутили. Сделали из этого шутку. Весело же. (Игорь ЕРОНКО)
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