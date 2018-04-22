Неманья Пейчинович: «Сложно играть против „Уфы“, особенно когда в обороне стоят 11 человек»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0) выразил мнение, что на столичную команду соперники настраиваются по-особенному. Также серб отказался комментировать судейство.

— Знали, что против «Уфы» сложно играть, особенно когда в обороне стоят 11 человек. Уже во втором матче подряд голы даются тяжело, — сказал Пейчинович.

— Почему «Локо» так непросто против команд из середины таблицы?

— Конец чемпионата, они больше сконцентрированы, чем раньше. Нам нужно больше бежать, играть в атаке. С «Уфой» были хорошие моменты, но удача была не на нашей стороне.

— Давит то, что все меньше очков отрыва остается?

— Мы не проигрываем, и это неплохо.

— Что Семин сказал после матча? Ругался?

— У каждого сейчас много эмоций. Ничего нового Семин не сказал, просто настроил команду, чтобы больше боролись, владели мячом.

— По судейству есть вопросы?

— Без комментариев. (Юлия ЯКОВЛЕВА)