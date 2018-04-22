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Дмитрий Чернышенко: Не зря мы копию Кубка и шайбу отправляли в космос
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Дмитрий Чернышенко: Не зря мы копию Кубка и шайбу отправляли в космос 

Советский спорт 1 час назад
«У нас получился захватывающий и замечательный финал. Не зря мы шайбу и копию Кубка отправляли в космос. Много всего интересного было в этом сезоне. Впервые прошли игры на открытом воздухе — в Хельсинки и Риге. Мы увидели две семиматчевые серии в розыгрыше Кубка Гагарина, а также довольно неожиданный состав участников в плей-офф.
Было много разных прорывов, много ярких моментов, которые мы будем вспоминать. Финал получился неожиданным, потому что победу пророчили совершенно другому клубу. Тем не менее, получилось так, как получилось, за это мы и любим нашу игру. Она всегда непредсказуема, и всегда побеждает сильнейший. В итоге от этого выигрывает зритель, болельщик, которому мы очень благодарны. Конечно, удивительно, что через восемь лет Кубок вернулся в Татарстан. Вся республика сейчас ликует, потому что в юбилейный год получить впервые в истории третий Кубок Гагарина — это действительно всенародный праздник. „Ак Барс“ его заслужил. Отдельное спасибо болельщикам в Казани. Вы посмотрите, какая была атмосфера на трибунах! Хочется, чтобы на всех наших аренах было такое количество детей и влюблённых в игру людей. Они создают ту самую атмосферу, которая нам очень нужна. Всех поздравляю!
Конечно, с коммерческой и маркетинговой точки зрения, хотелось бы, чтобы финал шел подольше, чтобы команды провели все семь игр. Но здесь в Татарстане точно все желали такой быстрой победы. В финале играл ЦСКА — клуб, игроки которого составили костяк нашей сборной на Олимпиаде. Стоит отметить, что в этом сезоне они выиграли Олимпийские игры — это большой вклад в престиж страны. ЦСКА очень старался победить, игроки мужественно бились. Вы видите, какое уважение здесь на стадионе к сопернику. Это то, чем нужно гордиться, что нужно тиражировать. Ещё раз большое спасибо Казани.
Следующий сезон будет интересным, мы вступаем в новые реалии. У нас появится финансовый fair play, три клуба сейчас проходят финансовую проверку, мы также планомерно понижаем потолок зарплат. Это всё приведёт к тому, что по клубам равномерно будут распределяться звезды, больше станет привлекаться молодёжи. Вы это увидите и вспомните мои слова. Игра будет ещё более захватывающей и интересной». ​
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