Марков: плей-офф КХЛ и НХЛ похожи друг на друга в эмоциональном плане

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Кубок Гагарина и Кубок Стэнли похожи друг на друга по накалу страстей. Такое мнение журналистам высказал хоккеист «Ак Барса» Андрей Марков

"Ак Барс" в воскресенье стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Марков пришел в команду перед началом сезона после 16 лет выступлений в НХЛ.

"Все зависит от размера площадки. Меньше площадка — больше контактной игры. А так по накалу страстей все схоже. У нас отличные болельщики, которые нас поддерживали", — сказал Марков.

"Чувствую удовлетворение и счастье, как любой спортсмен, что ты выигрываешь и проходишь большой путь", — подвел итоги финала 39-летний защитник.

Под руководством главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова Марков играл в конце 90-х в московском «Динамо». «Зинэтулу Хайдаровича я знаю давно, с ним не было проблем сработаться. Спасибо ему большое, так как я чувствовал доверие с его стороны, что придавало мне уверенности», — отметил хоккеист.