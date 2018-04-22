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Марков: плей-офф КХЛ и НХЛ похожи друг на друга в эмоциональном плане
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Марков: плей-офф КХЛ и НХЛ похожи друг на друга в эмоциональном плане 

ТАСС 53 минуты назад
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Кубок Гагарина и Кубок Стэнли похожи друг на друга по накалу страстей. Такое мнение журналистам высказал хоккеист «Ак Барса» Андрей Марков.
"Ак Барс" в воскресенье стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Марков пришел в команду перед началом сезона после 16 лет выступлений в НХЛ.
"Все зависит от размера площадки. Меньше площадка — больше контактной игры. А так по накалу страстей все схоже. У нас отличные болельщики, которые нас поддерживали", — сказал Марков.
"Чувствую удовлетворение и счастье, как любой спортсмен, что ты выигрываешь и проходишь большой путь", — подвел итоги финала 39-летний защитник.
Под руководством главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова Марков играл в конце 90-х в московском «Динамо». «Зинэтулу Хайдаровича я знаю давно, с ним не было проблем сработаться. Спасибо ему большое, так как я чувствовал доверие с его стороны, что придавало мне уверенности», — отметил хоккеист.
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