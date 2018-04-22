Александр Бубнов: ЦСКА — фаворит в борьбе за третью путевку в Лигу чемпионов,

«Хороший матч, открытая игра, понравилось качество футбола. ЦСКА смог переломить ход матча после того, как Гончаренко выпустил Натхо и Витиньо. Это действительно сильно повлияло на игру, ЦСКА начал атаковать активнее и оказывать давление на ворота „Краснодара“.

Не сказал бы, что гости начали играть на удержание при счете 1:0 в свою пользу, они пытались контратаковать, но так получилось, что армейцы оказались удачливее в концовке. ЦСКА — фаворит в борьбе за третью путевку в Лигу чемпионов, но все будет решаться в матче с »Зенитом» , — цитирует Бубнова Sportbox.ru.