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Александр Бубнов: ЦСКА — фаворит в борьбе за третью путевку в Лигу чемпионов,
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Александр Бубнов: ЦСКА — фаворит в борьбе за третью путевку в Лигу чемпионов, 

Советский спорт 46 минут назад
«Хороший матч, открытая игра, понравилось качество футбола. ЦСКА смог переломить ход матча после того, как Гончаренко выпустил Натхо и Витиньо. Это действительно сильно повлияло на игру, ЦСКА начал атаковать активнее и оказывать давление на ворота „Краснодара“.
Не сказал бы, что гости начали играть на удержание при счете 1:0 в свою пользу, они пытались контратаковать, но так получилось, что армейцы оказались удачливее в концовке. ЦСКА — фаворит в борьбе за третью путевку в Лигу чемпионов, но все будет решаться в матче с »Зенитом», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, в составе московских армейцев дубль сделал Ахмед Муса.
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