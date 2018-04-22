Руслан Нигматуллин: «Локомотив» не отдаст чемпионство, «Спартак» должен справляться с психологией и брать серебро"

Бывший вратарь сборной России, "Спартака" и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал свое мнение о том, как распределятся медали по итогам чемпионата России-2017/18.

Напомним, что сегодня лидер, «Локомотив» (57 очков), сыграл в 27-м туре вничью с «Уфой» (0:0), ЦСКА (51) победил «Краснодар» (47) — 2:1, "Зенит" (49) не сумел переиграть «Арсенал» (3:3). «Спартак» (50) проводит матч с «Ахматом» в понедельник.

— «Локо» нужно будет очень сильно постараться, чтобы выпустить первое место из рук, — отметил Нигматуллин. — Вряд ли Сёмин позволит упустить такое весомое преимущество. Команду меньше всех лихорадит по ходу этого сезона, поэтому она и лидируют. Я думаю, что «Локомотив» станет чемпионом. Что касается второго места, то кажется, что самый простой календарь у «Спартака», но за последнюю неделю на красно-белых было вылито очень много негатива.

Спартаковцы должны справляться с психологическими проблемами, возникшими после поражения от «Урала» и вылета из кубка, и брать серебро. Финишный отрезок будет хорошей проверкой на прочность для Карреры и его коллектива. ЦСКА и «Зениту» в следующем туре предстоит очная встреча, в которой эти клубы разыграют бронзовые медали и третью путевку в Лигу чемпионов. (Иван ТОРОПЦЕВ)