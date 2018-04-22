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Клинкхаммер: «У меня нет причин уезжать из Казани, мне нравится в „Ак Барсе“
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Клинкхаммер: «У меня нет причин уезжать из Казани, мне нравится в „Ак Барсе“ 

SPORT24.ru 49 минут назад
Автор победной шайбы в чемпионском матче «Ак Барса» Роб Клинкхаммер намерен остаться в команде. Клинкхаммер забросил единственную шайбу в пятом матче финальной серии с ЦСКА (4-1).
"Это невероятно. Пик моей карьеры! Я наслаждаюсь каждой секундой. Это сбывшая мечта. Все хотят забить такой гол, счастье, что это удалось мне. Спасибо ребятам, команде, хороший пас, я вовремя бросил… Просто нет слов!
У меня контракт ещё на год, и нет причин уезжать. Мне всё тут нравится — город, команда, арена, болельщики просто невероятные! Я люблю Казань!”, — цитирует Клинкхаммера «Спорт БО»:https://sport.business-gazeta.ru.
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