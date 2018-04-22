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Сарри показал средний палец фанатам «Ювентуса»
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Сарри показал средний палец фанатам «Ювентуса» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед матчем 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» показал неприличный жест болельщикам туринцев, сообщает Goal. Специалист перед приездам на стадион продемонстрировал через лобовое стекло клубного автобуса известный «жест Эффенберга», а именно вытянутый средний палец.
"Наполи" занимает второе место в серии А, отставая от «Ювентуса» перед очной встречей на четыре очка.
Sarri mostra il medio a Marotta che guida il pullman #JuveNapoli pic.twitter.com/APeRMIIWmG
— CamiGi (@Camigra) 22 апреля 2018 г.
Ювентус — Наполи
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