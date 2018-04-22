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Бракамонте: играл со многими аргентинскими звёздами, но Семак — лучше всех!
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Бракамонте: играл со многими аргентинскими звёздами, но Семак — лучше всех! 

Чемпионат.com 48 минут назад
Бывший нападающий «Москвы», «Ростова» и «Ахмата» Эктор Бракамонте назвал Сергея Семака, который ныне работает главным тренером «Уфы», лучшим игроком, с которым ему когда-либо доводилось играть.
«Семак всегда был первым и лучшим. Если надо было бежать, он был первым. Если надо было играть, он был первым. Если надо было говорить, он говорил первым. Если шли на пиво, он шёл первым, ха-ха! Уже тогда у Сергея было пять детей. Не удивлюсь, если в ближайшее время он станет дедушкой. Семак — лучший футболист, который играл со мной, а я играл со многими аргентинскими звёздами. Он лучше всех!» — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Бракамонте является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории РФПЛ (46 голов). Вместе с Семаком он выступал за «Уфу» с 2006 по 2007 год.
Полное эксклюзивное интервью с Эктором Бракамонте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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