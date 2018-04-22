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Фанат «Арсенала» набил на ягодице портрет Ляказетта
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Фанат «Арсенала» набил на ягодице портрет Ляказетта 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Болельщик лондонского «Арсенала» необычным способом выразил свою любовь к нападающему команды Александру Ляказетту. Фанат вытатуировал изображение французского форварда на ягодице, передает "Советский спорт".
Сам Ляказетт встретился с болельщиком.
"Когда ты приглашаешь фаната, который «набил» твое лицо на своем… теле. Сумасшедший фанат", — написал Ляказетт в своем твиттере.
26-летний нападающий перешел в стан «канониров» летом 2017 года.
Ранее сообщалось, что дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Вест Хэм Юнайтед».
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