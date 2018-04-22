Фанат «Арсенала» набил на ягодице портрет Ляказетта

Болельщик лондонского «Арсенала» необычным способом выразил свою любовь к нападающему команды Александру Ляказетту . Фанат вытатуировал изображение французского форварда на ягодице, передает "Советский спорт"

Сам Ляказетт встретился с болельщиком.

"Когда ты приглашаешь фаната, который «набил» твое лицо на своем… теле. Сумасшедший фанат", — написал Ляказетт в своем твиттере.

26-летний нападающий перешел в стан «канониров» летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Вест Хэм Юнайтед».