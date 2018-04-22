Наиль Маганов: Кубок Гагарина — это не самоцель

— Сегодня одержана очередная большая победа татарстанского спорта. Результат делала команда, начиная от обсуживающего персонала до наших легионеров, которые у нас прижились. Это победа не отдельных людей или исполнителей, а всей команды, всех наших болельщиков. Я бы даже сказал, всего нашего спорта, российского хоккея.

— Насколько велик вклад "Татнефти" в эту победу?

— На самом деле, «Татнефть» здесь на фасаде. Мы просто выполняем свою работу, чтобы было больше счастливых жителей республики, патриотов, физически и нравственно сильных людей.

— Это часть нашей политики по привлечению своих воспитанников. Слава богу, что она даёт результаты.

— Много было слухов по поводу будущего Зинэтулы Билялетдинова в команде…

— Я к этим слухам не имел никакого отношения точно. Слухи могут быть — почему нет? У нас свободное общество, свободная пресса.

— До этого Кубок Гагарина в Казани был восемь лет назад. Сейчас он снова здесь, но уже хочется его оставить и на будущий год?

— На самом деле, это не самоцель. Мы развиваем спорт в целом, ведём планомерную социальную политику. Кубок — это одно из самых приятных дополнений, результат нашей каждодневной работы.