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Наиль Маганов: Кубок Гагарина — это не самоцель
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Наиль Маганов: Кубок Гагарина — это не самоцель 

Советский спорт 30 минут назад
— Сегодня одержана очередная большая победа татарстанского спорта. Результат делала команда, начиная от обсуживающего персонала до наших легионеров, которые у нас прижились. Это победа не отдельных людей или исполнителей, а всей команды, всех наших болельщиков. Я бы даже сказал, всего нашего спорта, российского хоккея.
— Насколько велик вклад "Татнефти" в эту победу?
— На самом деле, «Татнефть» здесь на фасаде. Мы просто выполняем свою работу, чтобы было больше счастливых жителей республики, патриотов, физически и нравственно сильных людей.
— В этой команде немало татарстанских воспитанников, таких как Альберт Яруллин, Эмиль Гарипов, Артём Лукоянов
— Это часть нашей политики по привлечению своих воспитанников. Слава богу, что она даёт результаты.
— Много было слухов по поводу будущего Зинэтулы Билялетдинова в команде…
— Я к этим слухам не имел никакого отношения точно. Слухи могут быть — почему нет? У нас свободное общество, свободная пресса.
— До этого Кубок Гагарина в Казани был восемь лет назад. Сейчас он снова здесь, но уже хочется его оставить и на будущий год?
— На самом деле, это не самоцель. Мы развиваем спорт в целом, ведём планомерную социальную политику. Кубок — это одно из самых приятных дополнений, результат нашей каждодневной работы.
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