Никита Сошников: В сборной мне играть легче, чем в клубе

Форвард сборной России Никита Сошников высказался о причинах низкой реализации моментов в матче «Чешских игр» с Чехией (1:2).

— Тяжело сказать, — приводит слова Сошникова официальный сайт ФХР. — Не могу сказать, что хладнокровия не хватило. Может, немного не хватило везения. Но это все оправдания, надо забивать такие моменты. Драка? Меня толкали в спину у борта, когда я ехал открываться. Посчитал нужным за себя заступиться.

— Вы приехали в сборную после непростого периода в клубе. Довольны своей игрой? — Мне здесь легче играется. Площадка больше, моментов создаем намного больше. Со шведами было тяжеловато, вчера было легче, а сегодня уже намного лучше.

На чешском этапе Евротура сборная России проиграла все три матча со счетом 1:2.