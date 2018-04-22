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Никита Сошников: В сборной мне играть легче, чем в клубе
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Никита Сошников: В сборной мне играть легче, чем в клубе 

Советский спорт 28 минут назад
Форвард сборной России Никита Сошников высказался о причинах низкой реализации моментов в матче «Чешских игр» с Чехией (1:2).
— Тяжело сказать, — приводит слова Сошникова официальный сайт ФХР. — Не могу сказать, что хладнокровия не хватило. Может, немного не хватило везения. Но это все оправдания, надо забивать такие моменты. Драка? Меня толкали в спину у борта, когда я ехал открываться. Посчитал нужным за себя заступиться.
— Вы приехали в сборную после непростого периода в клубе. Довольны своей игрой? — Мне здесь легче играется. Площадка больше, моментов создаем намного больше. Со шведами было тяжеловато, вчера было легче, а сегодня уже намного лучше.
На чешском этапе Евротура сборная России проиграла все три матча со счетом 1:2.
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