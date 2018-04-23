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Вратарь России U18: неприятно проигрывать, вели с финнами 4:2 — и уступили
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Вратарь России U18: неприятно проигрывать, вели с финнами 4:2 — и уступили 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь юниорской сборной России по хоккею Амир Мифтахов поделился мнением о поражении от команды Финляндии (4:5).
«Это чемпионат мира, все матчи здесь непростые. Сегодня, к сожалению, уступили, но ничего страшного не произошло, всё нормально. Матч получился сложный, тем более играли второй день подряд. Силы у нас были. Они есть на каждый матч. Почти все голы были забиты с пятака. Разберём все эти моменты с тренерами, они подскажут, что и как исправить.
С защитниками всегда общаемся во время игры. С трибун не слышно? Это потому что они сильно кричат, гонят нас вперёд в каждом моменте. Спасибо болельщикам за такую поддержку. Думаю, сегодня все расстроились. Конечно же, нам самим неприятно проигрывать. Вели 4:2 и в итоге уступили. Но ничего страшного, есть ещё матч в группе, потом плей-офф. Будем исправляться», — сказал Мифтахов в интервью официальному сайту Федерации хоккея России.
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