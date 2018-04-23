Роман Вайденфеллер объявил о завершении карьеры

Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний голкипер 7 сентября проведет свой прощальный матч. Игра состоится на на домашнем стадионе дортмундцев «Сигнал Идуна Парк».

— Я очень рад попрощаться с нашими экстраординарными фанатами на этом стадионе, который дал мне путёвку в жизнь. Вместе мы пережили так много, так много отпраздновали, но и так много страдали вместе. Это было фантастическое время, которое сформировало меня, чего я никогда не забуду!, — заявил Вайденфеллер

Роман Вайденфеллер выступает за дортмундский клуб с 2002 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Германии, а с национальной командой Германии выиграл чемпионат мира-2014.