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Роман Вайденфеллер объявил о завершении карьеры
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Роман Вайденфеллер объявил о завершении карьеры 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Soccer News
Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний голкипер 7 сентября проведет свой прощальный матч. Игра состоится на на домашнем стадионе дортмундцев «Сигнал Идуна Парк».
— Я очень рад попрощаться с нашими экстраординарными фанатами на этом стадионе, который дал мне путёвку в жизнь. Вместе мы пережили так много, так много отпраздновали, но и так много страдали вместе. Это было фантастическое время, которое сформировало меня, чего я никогда не забуду!, — заявил Вайденфеллер.
Роман Вайденфеллер выступает за дортмундский клуб с 2002 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Германии, а с национальной командой Германии выиграл чемпионат мира-2014.
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