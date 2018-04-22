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Вайденфеллер 7 сентября проведет свой прощальный матч за «Боруссию»
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Вайденфеллер 7 сентября проведет свой прощальный матч за «Боруссию» 

SPORT24.ru 1 час назад
Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщает о том, что вратарь Роман Вайденфеллер, который завершит карьеру по окончании текущего сезона, 7 сентября проведет свой прощальный матч. Встреча состоится на «Сигнало Идуна Парк».
«Я очень рад попращаться с нашими экстраординарными фанатами на этом стадионе, который дал мне путевку в жизнь. Вместе мы пережили так много, так много отпраздновали, но и так много страдали вместе. Это было фантастическое время, которое сформировало меня, чего я никогда не забуду!» — цитирует слова Вайденфеллера пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 37-летний вратарь провел 2 матча, в которых пропустил 4 мяча.
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