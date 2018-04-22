Обзор четвёртого матча серии «Милуоки» — «Бостон»

Победное добивание Янниса, героическая защита Мейкера, подвиги Брауна в нападении и многое другое.

После трёх матчей в серии между «Селтикс» и «Бакс» 2-1 лидировал «Бостон». Команды неизменно побеждали в родных стенах, и, по мнению большинства экспертов, четвёртое сражение также должно было остаться за хозяевами, что привело бы к равенству.

Наставники повторили стартовые сочетания с прошлой битвы, хотя и очевидно, что составы не оптимальны. Гости с первых же владений продемонстрировали слаженную защиту и отрядили на опеку Янниса мощного Бэйнса. Греческий атлет бился о закрытую стену, допуская один промах за другим, и Тейтум со средней закрепил небольшое преимущество «Селтикс» — 4:10.

Главный тренер «Бостона» явно сделал выводы из поражения и принялся сразу же душить оппонентов изматывающей обороной. «Милуоки» начали с одного точного броска с игры из 10, подтверждая заряженность на оборону парней в зелёном. Однако Браун, Розир и Моррис также атаковали с низким процентом, поэтому «Бакс» смогли сократить разницу до минимума, вынудив Стивенса требовать паузу.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Селтикс».

Монро допустил пробежку, что изрядно повеселило Эрика Бледсо , заявлявшего недавно о незнании Терри Розира. Паркер, появившийся со скамейки, парой точных бросков разного достоинства вывел хозяев вперёд 18:14, солидный рывок от «Бакс». Джабари дважды обокрал оппонентов, а Моррис с Ларкином захотели попасть в обзор к Шаку, подарив мяч Деллаведове за секунду до конца четверти после сброса из аута, «Милуоки» «+7».

Дальние «бомбы» Мейкера и Снелла способствовали увеличению хозяйского гандикапа, 30:17 в начале второй 12-минутки. В трёх предыдущих встречах победителем становилась команда, владевшая преимуществом после стартовой четверти — интересно, продолжится ли тенденция? После одного из промахов центровой «Бакс» завалил Бэйнса в углу площадки борцовским приёмом, но судьи, увлечённые быстрым прорывом, эпизод прозевали.

«Милуоки» продолжали отчаянно защищаться, да и нападение гостей не казалось стабильным, выверенным и надёжным, «Бостону» пришлось брать тайм-аут для улучшений в игре. К этому моменту «Селтикс» слишком медленно двигали мяч, и баскетболисты «Бакс» часто успевали страховать партнёров в краске, провоцируя чужие потери или броски с серьёзным сопротивлением.

Яннис после заслона Деллаведовы отклеился от Хорфорда, забросил сверху и довёл преимущество до «+15». У «Селтикс» наконец-то проснулись и стали попадать исполнители из стартового состава, но у «Бакс» слишком легко проходили «двоечки» с участием Адетокунбо. Стивенс указывал своим баскетболистам на перебор с количеством изоляций и призывал к более командным действиям, а Пранти повторял старую истину о нападении, зависящем от качественной защиты.

«Милуоки» смогли ещё чуть увеличить фору, первая половина закончилась со счётом 51:35. У «Селтикс» выделялся результативностью Джейлен Браун , отметившийся 15 очками при том, что все остальные парни в зелёном суммарно набрали лишь 20. У «Бостона» ещё были шансы на перелом, так как гости совершили больше бросков с игры и взяли на чужом щите целых восемь подборов, но атакуя в поле с точностью 30%, ловить в плей-офф нечего, следует вносить коррективы.

На старте третьей четверти коллективы обменялись точными бросками, а Миддлтон отгружал в чужое кольцо свыше половины собственных попыток. Защита «Бакс» продолжала выглядеть достаточно прочной, хотя упрямые «Селтикс» уже множество раз по ходу нынешнего сезона переворачивали поединки с ног на голову. Однако оборона «Бостона» сильна коллективными действиями, а индивидуально мастеровитые баскетболисты «Милуоки» периодически расправлялись с оппонентами.

После шикарного прохода Бледсо и скидки под кольцо на Янниса на табло горело 65:45, пахло форменным разгромом. Брэд Стивенс не привык сдаваться, и после очередного тайм-аута гости выдали мини-рывок 0:6, заставив останавливать встречу уже Пранти. Проход Брауна в раннем нападении позволил сократить разницу ещё на пару пунктов, что могло заставить нервничать хозяев.

«Селтикс» завелись и почуяли запах крови. Бомба Тейтума уменьшила гандикап до девяти баллов, «Бакс» стали волноваться, спешить и совершать неподготовленные броски. В одном из эпизодов игрока «Милуоки» откровенно схватили сзади за майку, но арбитры промолчали. Будь «Бостон» эффективнее при реализации трёхочковых, от былой форы не осталось бы и следа, но отставание ещё сохранялось. 73:65 после двух штрафных Паркера.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Селтикс»

В концовке 12-минутки Тейтум попытался взвалить на себя лидерские функции, но получилось средненько. «Бостону» явно не хватало снайперских возможностей Розира, смазавшего восемь из девяти бросков с игры. Но перед заключительным отрезком интрига возродилась, а именно за это и любят плей-офф.

Бэйнс на старте решающей четверти уличил момент для мести Мейкеру и завалил на паркет центрового соперников. Эмоциональная зарядка помогла австралийскому гиганту забить сверху в следующей атаке, а после прекрасного броска Брауна с периметра разрыв сократился до одного владения — 75:72. Яннис взял мяч в трудную минут, забил от щита, но Моррис ответил из-за дуги.

В борьбе за подбор упал, а затем схватился за ногу Адетокунбо, но обошлось, местные фанаты выдохнули с облегчением. У «Бакс» очень кстати залетела пара трёшек, Стивенс решил дать новые указания, «+4» «Милуоки». В следующем владении Тейтум заткнул сирену, не доходя метра до дуги. Однако хозяева держали удар, благодаря действиям своих звёзд. Мейкер отвесил шикарный блокшот Моррису, приведя публику в восторг. За 3:39 до финальной сирены Яннис от лицевой прорвался к кольцу и вколотил мяч внутрь вместе с Хорфордом, фантастический данк. 94:87, но шансы на спасение ещё были.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Бакс»

Эл ответил менее эффектно, но более эффективно, сделав «2+1» в одной атаке. Розир с десятой попытки отправил в цель всего лишь второй трёхочковый, однако затем провалил защиту против Брогдона. За 90 секунд до окончания четверти Браун забил сумасшедшую бомбу, сделав счёт 99:98.

«Бакс» своё владение запороли, а вот новичок Тейтум хладнокровно вывел вперёд гостей впервые за долгое-долгое время, оставалось уже меньше минуты. Коллективы в суматохе по очереди допустили потери, приведшие к открытой трёшке Брогдона из угла, 102:100. Хорфорд имел возможность забить с фолом, однако не справился и встал на линию. А вот Эл положил оба штрафных, за 30 секунд до конца равенство.

Брогдон смазал в проходе крюк левой рукой, «Селтикс» могли гарантировать себе овертайм или мечтать о победе, но уступили на подборе Яннису, добавившему снаряд в цель. Потенциально спасительный бросок достался Моррису. Маркуса постигла неудача, «Милуоки» сравняли счёт в серии.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА «Бостон» исполнил с игры на 13 бросков больше, однако даже феноменального выступления Брауна (34 очка) не хватило для виктории. У хозяев Адетокунбо с Миддлтоном суммарно выбили 50 баллов, и отдельно стоит отметить блестящую защиту Мейкера, зачехлившего оппонентов пять раз.