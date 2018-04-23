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Алексей Морозов: Зарипов — просто красавец
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Алексей Морозов: Зарипов — просто красавец 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Вы играли и за ЦСКА, и за «Ак Барс», за кого болели все-таки? — Да ни за кого я не болел, просто смотрел хоккей, наслаждался финалом и игрой, хотел, чтобы победил сильнейший.
— Как оцените игру вашего многолетнего партнера Даниса Зарипова? — Данис — просто красавец. Желаю ему продолжать побеждать в том же духе!
— Какой «Ак Барс» был сильнее: за который вы играли или нынешний? — Каждая команда сильная, в наше время была хорошая команда, сейчас хорошая. Видно, что игра сильная, результы. Джастин Азеведо, например, рекорд установил по очкам, MVP плей-офф стал. Сильный, дружный очень коллектив. С победой всех! — приводит слова Морозова «БИЗНЕС Online».
Напомним, в воскресенье «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии и завершил ее со счетом 4-1.
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