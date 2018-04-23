Алексей Морозов: Зарипов — просто красавец

— Вы играли и за ЦСКА, и за «Ак Барс», за кого болели все-таки? — Да ни за кого я не болел, просто смотрел хоккей, наслаждался финалом и игрой, хотел, чтобы победил сильнейший.

— Как оцените игру вашего многолетнего партнера Даниса Зарипова ? — Данис — просто красавец. Желаю ему продолжать побеждать в том же духе!

— Какой «Ак Барс» был сильнее: за который вы играли или нынешний? — Каждая команда сильная, в наше время была хорошая команда, сейчас хорошая. Видно, что игра сильная, результы. Джастин Азеведо , например, рекорд установил по очкам, MVP плей-офф стал. Сильный, дружный очень коллектив. С победой всех! — приводит слова Морозова БИЗНЕС Online ».

Напомним, в воскресенье «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии и завершил ее со счетом 4-1.