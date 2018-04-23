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Адвокат: задержанный в России за шпионаж норвежец Берг не признает себя виновным
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Адвокат: задержанный в России за шпионаж норвежец Берг не признает себя виновным 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ОСЛО, 23 апреля. /ТАСС/. Гражданин Норвегии Фруде Берг, задержанный в Москве в конце 2017 года по подозрению в шпионаже, не считает себя виновным в этом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами. Об этом Норвежскому телеграфному бюро (НТБ) заявил в понедельник адвокат обвиняемого Илья Новиков.
В воскресенье на сайте норвежской газеты Dagbladet были опубликованы выдержки из интервью с Новиковым и вторым адвокатом Берга Брюньюльфом Риснесом. В нем юристы заявили, что их клиент признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера. Он несколько раз возил в РФ конверты с деньгами и, предположительно, инструкциями для людей, сотрудничавших с норвежской разведкой. При этом, по словам юристов, Берг не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий.
"Это не означает признания вины со стороны Берга. Он по-прежнему заявляет о своей невиновности и по-прежнему намерен бороться за свою свободу", — уточнил Новиков в беседе с НТБ.
В МИД Норвегии и Военной разведывательной службе скандинавского королевства пока что не подтверждают, но и не опровергают версию Берга, воздерживаясь от развернутых комментариев.
Берг был задержан в Москве 5 декабря в ходе спецоперации ФСБ, ему предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). В начале февраля Лефортовский суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 5 мая. Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об очередном продлении срока, должно состояться на этой неделе.
Больше 20 лет Берг работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ. Он занимал должность инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. В 2014 году Берг вышел на пенсию.
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