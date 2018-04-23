Адвокат: задержанный в России за шпионаж норвежец Берг не признает себя виновным

ОСЛО, 23 апреля. / ТАСС /. Гражданин Норвегии Фруде Берг , задержанный в Москве в конце 2017 года по подозрению в шпионаже, не считает себя виновным в этом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами. Об этом Норвежскому телеграфному бюро (НТБ) заявил в понедельник адвокат обвиняемого Илья Новиков

В воскресенье на сайте норвежской газеты Dagbladet были опубликованы выдержки из интервью с Новиковым и вторым адвокатом Берга Брюньюльфом Риснесом. В нем юристы заявили, что их клиент признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера. Он несколько раз возил в РФ конверты с деньгами и, предположительно, инструкциями для людей, сотрудничавших с норвежской разведкой. При этом, по словам юристов, Берг не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий.

"Это не означает признания вины со стороны Берга. Он по-прежнему заявляет о своей невиновности и по-прежнему намерен бороться за свою свободу", — уточнил Новиков в беседе с НТБ.

МИД Норвегии и Военной разведывательной службе скандинавского королевства пока что не подтверждают, но и не опровергают версию Берга, воздерживаясь от развернутых комментариев.

Берг был задержан в Москве 5 декабря в ходе спецоперации ФСБ , ему предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). В начале февраля Лефортовский суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 5 мая. Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об очередном продлении срока, должно состояться на этой неделе.