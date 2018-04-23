Адвокаты: Фруде Берг выполнял задание норвежских спецслужб

Прага/Киркенес/Осло — Шестидесятидвухлетний Фруде Берг (Frode Berg) признался своим адвокатам, что несколько раз ездил в Россию по заданию норвежской службы разведки (E-tjenesten).

«Фруде Берг долго не знал, как ему поступать, потому что считал себя обязанным сохранять лояльность по отношению к норвежским властям и надеялся, что они ему помогут. Сейчас Берг желает, чтобы дело получило огласку», — сообщает его норвежский адвокат Брюньюльф Риснес (Brynjulf Risnes).

Со времени своего ареста Фруде Берг содержится в печально известной тюрьме в Лефортове.

Адвокаты сообщают, что у российской полиции есть «серьезные» аргументы против Берга. Однако, по их словам, в деле имеются смягчающие обстоятельства, благодаря которым Берг может рассчитывать на снисхождение российского правосудия.

Встреча в парке

С адвокатами Берга журналисты «Дагбладет» встретились в одном из парков чешской столицы Праги. Адвокаты основательно подготовились: все важные переговоры ведутся на улице, без всяких мобильных телефонов, чтобы предотвратить любую возможность прослушивания.

Ожидается, что следствие вряд ли займет много времени, и суд может начаться уже грядущей осенью.

«По недавно всплывшей информации, наш клиент Фруде Берг уверен, что человек, с которым он встречался в прошлом году в Осло и который уговорил его съездить в Москву, что и привело к задержанию и обвинениям в шпионаже, был сотрудником норвежской разведки», — рассказывает российский адвокат Берга Илья Новиков

Бывший инспектор погранслужбы, а ныне пенсионер Фруде Берг был арестован ФСБ 5 декабря 2017 года. При нем было обнаружено 3 тысячи евро (28 800 норвежских крон).

ФСБ считает, что эти деньги предназначались как вознаграждение некоему российскому гражданину за секретные сведения об атомных подводных лодках Северного флота. Российские власти подозревают ряд других случаев шпионажа в пользу Осло по заказу норвежских спецслужб. В общей сложности Бергу грозят 20 лет тюремного заключения.

Уникальный случай

Ни газета «Дагбладет», ни опрошенные ею историки не могут припомнить другого подобного случая, чтобы норвежский гражданин был арестован, задержан или осужден за шпионаж после Второй мировой войны.

«Берг свою вину отрицает, — подчеркивает Новиков. — Он имел смутное представление о том, во что оказался втянут. Он — семейный человек и пенсионер, у него пятеро внуков. Знай он, что ему будет грозить 20 лет тюрьмы, он бы никогда в это дело не ввязался».

Новиков призывает норвежские власти к более активным действиям, дабы дать понять, что судьба Берга им небезразлична. По его словам, это единственный способ избежать многолетнего заключения в российской тюрьме.

Новиков считается одним из лучших российских адвокатов. В числе его подзащитных — украинский пилот Надя Савченко. Она вернулась на Украину в ходе обмена пленными.

Ничего не знал

«Давая Бергу поручение, в разведке позаботились, чтобы сам он знал о нем как можно меньше. Берг мало что знал о пакете, который ему предстояло передать. И уж точно не представлял себе ни всей полноты картины, ни ее серьезности. Мы считаем, что в его интересах подчеркнуть это обстоятельство», — считает его норвежский адвокат Брюньюльф Риснес.

Служба разведки подчиняется военному ведомству . Сбором сведений из-за рубежа занимаются как военные, так и гражданские специалисты. Информация и анализ данных, которые могут касаться норвежской безопасности, передаются властям, включая правительство и вооруженные силы.

Берг сотрудником разведки не был, но выступал в роли курьера, встречаясь с друзьями под видом туриста, считают адвокаты.

«Злость берет»

Когда 2 февраля Бергу продлили срок содержания под стражей, он был явно расстроен и разочарован: «Меня обвиняют в том, чего я не делал. Когда я прибыл в Москву 4 декабря, я и понятия обо всем этом не имел. Я просто собирался передать рождественские подарки и встретиться с друзьями. Все это просто невероятно».

Уже в тот раз Берг признался, что собирался кое-что передать русским друзьям.

«Но ничего такого, что было бы под запретом здесь в России», — заверил Берг.

Один репортер спросил Берга, по чьему заданию он отправился в Россию. Берг отвечать отказался.

«Я чувствую, что меня использовали. Аж злость берет», — признался Берг.

Контактные лица названы

Своим же адвокатам Берг рассказал все сполна о лицах, с которыми встречался перед роковой поездкой в Россию. Эти двое его завербовали и отправили на задание, касающееся ряда российских городов.

«Один из них был давнишний знакомый Берга из Киркенеса. Он сам с ним связался и сказал, что хочет его познакомить с другим человеком, который якобы хотел его попросить об услуге. Встречу назначили в Осло, — рассказывает Риснес. — С незнакомцем Берг встретился в гостиничном номере. Он представился как «Йорген». Судя по выговору, это был уроженец Восточной Норвегии».

«Дагбладет» располагает и другой информацией об этом человеке.

«Этот человек объяснил Бергу, что его задача будет предельно проста: передать в Россию пару конвертов», — продолжает Риснес.

Появляются конверты

По признанию Берга, перед поездкой в Россию он еще раз встретился с «Йоргеном» в Осло и получил от него те самые конверты, подлежащие отправке.

ФСБ считает, что в период с 2015 по 2017 год Берг несколько раз почтой отсылал агентам норвежской разведки деньги и дальнейшие инструкции.

Сам Берг рассказал адвокатам, что «Йорген» оставил ему номер мобильного, но когда Берг попробовал позвонить, трубку никто не взял.

«Так связной Берга в разведке держал их общение под контролем», — объясняет Риснес.

Этот рассказ совпадает с тем, что поведали «Дагбладет» другие источники.

Человек из разведки

Газета «Дагбладет» смогла установил личность человека, который познакомил Берга с «Йоргеном».

Это норвежец, ему около 50 лет. Несколько лет он прожил в Киркенесе. Ряд независимых источников из числа местных жителей, а также вооруженных сил и разведки, подтверждает, что этот человек работал в подразделении разведки при военной базе в Хёйбуктмуэне в муниципалитете Сёр-Варангер. База располагается в нескольких километрах от границы с Россией и играет ключевую роль в сборе сведений о соседе.

Новые поручения

Высокопоставленный сотрудник разведки из фюльке Финнмарк подтвердил, что до недавнего времени был его начальником в отделе в Киркенесе. По его словам, этому человеку около 50 лет и недавно он получил новое задание при штабе разведке на озере Лутванн в Осло.

«Я не хочу становиться фигурантом этого дела», — сообщил собеседник «Дагбладет».

Через сотрудников вооруженных сил и разведки газета раздобыла ряд телефонных номеров, по которым можно застать предположительного связного, однако попытки с ним связаться ни к чему не привели.

Тишина в ответ

Вопросы «Дагбладет» о роли, которую эти люди сыграли в деле Берга, в разведке оставили без внимания, посоветовав обратиться в министерство иностранных дел

Берга арестовали 5 декабря на улице у пятизвездочного отеля «Метрополь», всего в паре сотен метров Кремля и Красной площади.

В социальных сетях Берг публиковал фото города и выглядел туристом, приехавшим за рождественскими покупками. ФСБ же заявляет, что может подтвердить, что Берг намеревался отправить деньги одному человеку, пообещавшему передать засекреченные сведения о Северном флоте.

Северный флот и подводные лодки

По данным «Дагбладет», российские спецслужбы считают, что Берг с лета 2015 года собирал сведения, представляющие государственную тайну.

ФСБ заявляет, что последняя операция, в которой участвовал Берг, датируется мартом 2017 года. Берг передавал российским гражданам деньги в обмен на секретные сведения для норвежской разведки. Утверждается, что Берг также передавал информацию о дальнейшей отправке данных в Норвегию.

По данным ФСБ, норвежскую разведку особенно интересовали сведения о подводных лодках и заводе в Североморске, расположенном в трех часах езды от Норвегии. Однако для иностранцев этот город, административная база Северного флота, закрыт ради сохранения военной тайны.

Сообщается, что некий российский гражданин сливал информацию под грифами «секретно» и «строго секретно» напрямую норвежской разведке.

По данным российского Генштаба, распространение этих сведений могло нанести ущерб российской безопасности.

Обращайтесь в МИД «Дагбладет» несколько раз запрашивала комментарий разведки и просила подтвердить истинность имеющейся информации, однако неизбежно получала один и тот же ответ.

«Дело Фруде Берга находится в юрисдикции консульства, в связи с чем по всем вопросам обращайтесь в МИД», — написал пресс-секретарь службы разведки Ким Гулбрандсен (Kim Gulbrandsen).

«Относимся с пониманием»

Глава пресс-службы норвежского МИДа Фруде Андерсен (Frode Andersen) ответил следующее: «МИД продолжает работать над защитой интересов Берга. Помимо прочего, наши сотрудники посещают тюрьму для предоставления практической и правовой помощи. Мы очень хорошо понимаем, что это дело имеет огромное значение для самого Фруде Берга и его семьи. Важно подчеркнуть, что формальных обвинений еще не предъявлено и что дело по-прежнему расследуется».

Дело Фруде Берга

• Инспектор погранслужбы на пенсии был арестован ФСБ у гостиницы «Метрополь» 5 декабря 2017 года.

• Он задержан по подозрению в шпионаже (статья 276 российского Уголовного кодекса, минимальное наказание — 10 лет).

• Берг много лет проработал в Пограничном коммиссариате в Киркенесе. Главная задача ведомства — следить за исполнением двусторонних пограничных договоров. По данным ФСБ, Берг занимался передачей денег и данных между Россией и Норвегией.

• По сообщению российских властей, Берг несколько раз ездил в Россию по заданию норвежской разведки, передавая конверты с деньгами и дальнейшими инструкциями лицу, владевшему секретными сведениями о российском Северном флоте.

• С момента ареста Берг находится в Лефортовской тюрьме строгого режима, используемой ФСБ.

• Норвежцу оказывают помощь адвокаты Илья Новиков (Россия) и Брюньюльф Риснес (Норвегия), а также сотрудники норвежского консульства в Москве. Жена, дети и внуки Берга остались в Норвегии. Берг активно участвовал в общественной и духовной жизни Киркенеса.

• Местные жители муниципалитета Сёр-Варангер создали группу в поддержку Берга.