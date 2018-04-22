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Силлессен принял решение по своему будущему
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Силлессен принял решение по своему будущему 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Голкипер каталонской «Барселоны» Яспер Силлессен принял решение по своему будущему, информирует sport.es.
Так, по сведениям издания, 29-летний вратарь «сине-гранатовых», несмотря на интерес, который к нему проявляют некоторые из европейских грандов, решил остаться на следующий сезон на «Камп Ноу». Голландец и его семья полностью довольны своей жизнью в столице Каталонии, поэтому игрок не заинтересован в переходе в другой клуб.
В нынешнем сезоне Силлессен пропустил 2 мяча в 10 матчах за «Барселону».
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