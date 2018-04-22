Олег Романцев — о критике Глушакова: «Намекать на самогон и гитару — подловато»

Известный российский тренер Олег Романцев , комментируя для «СЭ» критику в адрес капитана "Спартака" Дениса Глушакова , отметил, что спады переживают и звезды мирового футбола. По его словам, хавбеку нельзя припоминать празднование чемпионского титула в 2017 году.

— Но подобное может случиться даже с такими звездами мировой величины, как Месси и Роналду, — подчеркнул Романцев. — И мы видели, как аргентинец ничем не мог помочь «Барселоне» во встрече Лиги чемпионов с «Ромой». Кстати, и сам «Спартак» начинал сезон с натугой, тяжело набирая игру. Причины потери формы Глушаковым могут быть самыми разными, включая бытовые. И уж намекать кому-то здесь на гитару и самогон в ночь празднования «Спартаком» чемпионства, подловато. Тем более, если ты сам был бы не прочь вместе со всеми зелья хлебнуть. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью с Романцевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»