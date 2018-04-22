Ещё
«Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» перед полуфинальным матчем ЛЕ с «Арсеналом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» перед полуфинальным матчем ЛЕ с «Арсеналом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Мадридский «Атлетико» не сумел победить «Бетис» в поединке 34-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Атлетико», набрав 72 очка, продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (56) — на пятой строчке.
Напомним, 26 апреля мадридский клуб проведёт первый полуфинальный поединок Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится на домашнем стадионе «канониров» «Эмирейтс — Эшбертон Гроув».
Чемпионат.com: последние новости
«Ювентус» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 Бракамонте: играл со многими аргентинскими звёздами, но Семак — лучше всех! Гол Ло Чельсо принёс «ПСЖ» победу над «Бордо»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё80
Винер жестко обошлась с Мамун32
Дзюба сохранил свои миллионы3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение