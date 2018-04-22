«Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» перед полуфинальным матчем ЛЕ с «Арсеналом»

Мадридский «Атлетико» не сумел победить «Бетис» в поединке 34-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась ничьей со счётом 0:0. «Атлетико», набрав 72 очка, продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (56) — на пятой строчке. Напомним, 26 апреля мадридский клуб проведёт первый полуфинальный поединок Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится на домашнем стадионе «канониров» « Эмирейтс — Эшбертон Гроув».