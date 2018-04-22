«Атлетико» и «Бетис» разошлись миром

«Атлетико» набрал 72 очка и занимает второе место. У «Бетиса» 56 очков и пятая позиция. В следующем туре «Бетис» примет «Малагу», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Депортиво».

Чемпионат Испани Примера 34-й тур «Атлетико» — «Бетис» — 0:0 «Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран (Врсалько, 65), Хименес, Парти, Габи, Сауль, Витоло (Коке, 63), Корреа (Гризманн, 63), Торрес.