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«Атлетико» и «Бетис» разошлись миром
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«Атлетико» и «Бетис» разошлись миром 

Советский спорт 1 час назад
«Атлетико» набрал 72 очка и занимает второе место. У «Бетиса» 56 очков и пятая позиция. В следующем туре «Бетис» примет «Малагу», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Депортиво».
Чемпионат Испани Примера 34-й тур  «Атлетико» — «Бетис» — 0:0  «Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран (Врсалько, 65), Хименес, Парти, Габи, Сауль, Витоло (Коке, 63), Корреа (Гризманн, 63), Торрес.
«Бетис»: Дани Хименес (Лопес Галистео, 39), Бартра, Амат, Фирпо, Манди, Гарсия, Фабиан Руис, Тельо (Кэмпбелл, 83), Будебуз (Санчес, 65), Барраган, Морон.
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