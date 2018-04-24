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«Атлетико» не будет продлевать контракт с вратарем Облаком
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«Атлетико» не будет продлевать контракт с вратарем Облаком 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Контракт мадридского клуба «Атлетико» с Яном Облаком продлен не будет, об этом сообщает Football Espana.
По данным источника, руководство клуба не планирует оставлять вратаря Яна Облака в составе команды. Выкупная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро, однако не похоже, что кто-то готов заплатить эту сумму за бывшего вратаря «Бенфики». Такое положение вещей «Атлетико» вполне устраивает, передает "Советский спорт".
По словам футболиста, в ближайшие годы клуб будет развиваться и расти, независимо от того, останется ли он в команде.
Напомним, что действующий контракт Яна Облака рассчитан до июня 2021 года. В мадридскую команду вратарь перешел из «Бенфики» в 2014 году.
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