«Атлетико» не будет продлевать контракт с вратарем Облаком

Контракт мадридского клуба «Атлетико» с Яном Облаком продлен не будет, об этом сообщает Football Espana.

По данным источника, руководство клуба не планирует оставлять вратаря Яна Облака в составе команды. Выкупная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро, однако не похоже, что кто-то готов заплатить эту сумму за бывшего вратаря «Бенфики». Такое положение вещей «Атлетико» вполне устраивает, передает "Советский спорт"

По словам футболиста, в ближайшие годы клуб будет развиваться и расти, независимо от того, останется ли он в команде.

Напомним, что действующий контракт Яна Облака рассчитан до июня 2021 года. В мадридскую команду вратарь перешел из «Бенфики» в 2014 году.